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Edirne Belediyesi personeli Mevzuat Takip Programı eğitimini aldı

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Edirne Belediyesi personeli Mevzuat Takip Programı eğitimini aldı
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Edirne Belediyesi personeline, mevzuat takibi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde eğitim verildi. City Plus'a entegre Mevzuat Takip Programı'nın kullanımı ile güncel mevzuat ve Sayıştay kararları anlatıldı; eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Edirne Belediyesi personeline, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut Yönetim Bilgi Sistemi'ne (City Plus) entegre edilen Mevzuat Takip Programı'nın etkin kullanımına yönelik eğitim, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimde personele, güncel mevzuat değişiklikleri, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay kararları ile programın sunduğu bilgi kaynakları ve kullanım özellikleri anlatıldı.

Açıklamada, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal süreçlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla personelin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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