Edirne Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Tercih Danışmanlığı

Edirne Belediyesince üniversite adayları için tercih danışmanlık standı kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde, üniversite tercih sürecindeki adaylara destek olmak amacıyla Eski Cami arkasında tercih danışmanlık standı açıldı.

Tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak stantta, üniversite adayları alanında uzman eğitmenler eşliğinde tercihlerini şekillendirme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, LGS sürecinde olduğu gibi YKS tercihlerinde de gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Üniversite hayali kuran gençler ve ailelerinin, tercih döneminin sonuna kadar Eski Cami arkasındaki danışmanlık standına gelerek profesyonel destek alabileceğini aktaran Akın, "Edirne Belediyesi olarak gençlerin geleceğine katkı sunacak bu çalışmayla, eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin en doğru kararı verebilmeleri ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için bu süreçte onları yalnız bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.