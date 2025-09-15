Edirne Belediyesi'nden Trakya Üniversitesi Öğrencilerine Hoş Geldin İkramı

Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi öğrencilerine "hoş geldin" ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi ve Ayşekadın Yerleşkesinde kurulan stantlarda, Edirne'nin yöresel lezzetleri arasında yer alan ciğer, kavala kurabiyesi, badem ezmesi ve lokma öğrencilere ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin gençlerin enerjisiyle daha da güzel bir şehir olacağını belirtti.

Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Gencan, desteklerinden dolayı Edirne'deki ciğercilere teşekkür etti.

