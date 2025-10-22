Edirne Belediyesi'nden Alzheimer Hastaları İçin Akıllı Takip Cihazı Hizmeti

Edirne Belediyesi Alzheimer hastaları için "Akıllı Takip Cihazı Hizmeti" sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Birimi tarafından hazırlanan ve yürütülecek proje ile Alzheimer hastalığının hem hastalar hem de yakınları için yarattığı kaygı ve zorlukların azaltılması hedefleniyor.

Hizmet kapsamında, ayaktan tedavi gören ve Alzheimer raporu bulunan vatandaşlara ücretsiz akıllı bileklik desteği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Alzheimer tanısı bulunan hastalar için başvurularını Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Sağlık İşleri Birimi'ne yapabileceğini belirtti.

GPS teknolojisine sahip bilekliklerin hastaları gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunduğunu aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Unutkanlığın önüne geçmek elimizde değil belki ama sevdiklerimizin kaybolmasının önüne geçmek bizim elimizde. Bu akıllı bileklikler, sadece birer teknolojik cihaz değil, hem hastalarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak hem de ailelerinin içini rahatlatacak birer güvence mekanizmasıdır. Edirne Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her daim yanındayız."