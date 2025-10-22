Haberler

Edirne Belediyesi'nden Alzheimer Hastaları İçin Akıllı Takip Cihazı Hizmeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi, Alzheimer hastaları ve yakınları için kaygıları azaltmayı amaçlayan ücretsiz akıllı bileklik hizmeti sunacak. Proje, hastaların gerçek zamanlı izlenmesine olanak tanıyacak.

Edirne Belediyesi Alzheimer hastaları için "Akıllı Takip Cihazı Hizmeti" sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Birimi tarafından hazırlanan ve yürütülecek proje ile Alzheimer hastalığının hem hastalar hem de yakınları için yarattığı kaygı ve zorlukların azaltılması hedefleniyor.

Hizmet kapsamında, ayaktan tedavi gören ve Alzheimer raporu bulunan vatandaşlara ücretsiz akıllı bileklik desteği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Alzheimer tanısı bulunan hastalar için başvurularını Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Sağlık İşleri Birimi'ne yapabileceğini belirtti.

GPS teknolojisine sahip bilekliklerin hastaları gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunduğunu aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Unutkanlığın önüne geçmek elimizde değil belki ama sevdiklerimizin kaybolmasının önüne geçmek bizim elimizde. Bu akıllı bileklikler, sadece birer teknolojik cihaz değil, hem hastalarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak hem de ailelerinin içini rahatlatacak birer güvence mekanizmasıdır. Edirne Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her daim yanındayız."

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.