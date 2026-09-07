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Edirne Belediyesi Meclis toplantısında üyeler arasında arbede yaşandı

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Edirne Belediyesi Meclis toplantısında üyeler arasında arbede yaşandı.

Edirne Belediyesi Meclis toplantısında üyeler arasında arbede yaşandı.

Edirne Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın başkanlığındaki oturumda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda Belediye tarafından yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterildi.

Video gösterimi sonrası söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, belediyede 2 bine yakın personel çalıştığını ve bu sayının fazla olduğunu belirtti.

Belediyenin, kentin önceliklerini göz önünde bulundurması gerektiğini savunan Demir, altyapı çalışmalarının planlanandan uzun sürdüğünü ifade etti.

Daha sonra söz alan Yeni Partili Asım Uyguner ile Demir arasında, "söz kesme tartışması" yaşandı.

Tartışma, Belediye Başkanı Gencan ve meclis üyelerince yatıştırıldı.

Toplantı sonrası meclis salonu çıkışında Uyguner ile Demir arasında devam eden tartışma arbedeye dönüştü.

Arbede meclis üyelerinin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: AA
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