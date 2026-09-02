Haberler

Edirne'de CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar Rüşvet Suçundan Tutuklandı

Edirne'de CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar Rüşvet Suçundan Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de bir müteahhitten imar karşılığında 200 avro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat Engin Yağcılar, 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bir avro rüşvet istediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat Engin Yağcılar, savcılığın sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yağcılar, çıkarıldığı mahkemede 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken felaketi yaşadılar
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü