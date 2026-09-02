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Edirne'de Belediye Meclis Üyesine Rüşvet Gözaltısı: Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de Belediye Meclis Üyesine Rüşvet Gözaltısı: Adliyeye Sevk Edildi
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Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bin avro rüşvet istediği iddia edilen CHP'li belediye meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Susma hakkını kullanan E.Y., elleri kelepçeli olarak mahkemeye çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bir avro rüşvet istediği iddia edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat E.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen E.Y., elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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