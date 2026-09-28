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Edirne Belediye Başkanı Gencan, ABD İstanbul Başkonsolosu Lally'yi ağırladı

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Edirne Belediye Başkanı Gencan, ABD İstanbul Başkonsolosu Lally'yi ağırladı
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ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti. Görüşmede Edirne'nin Balkanlar'a açılan konumu, üniversitesi, tarımsal üretimi ve iş birliği olanakları ele alındı. Gencan, Lally'ye teşekkür etti.

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Gencan, Lally'yi Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.

Görüşmede Edirne'nin Balkanlar'a açılan konumu, üniversitesi, tarımsal üretimi ve kültürel zenginlikleri ele alındı.

Kentte farklı alanlarda geliştirilebilecek iş birliği olanaklarının da değerlendirildiği görüşmenin ardından Gencan, Lally'ye nazik ziyareti ve görüşleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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