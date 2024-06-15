Üye Girişi
Haberler

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediye personeliyle bayramlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye personeliyle bir araya geldi. Akın, kente en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediye personeliyle bayramlaştı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Personeli bayramını kutlayan Akın, kente en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye hizmetlerinin bayram boyunca aksatılmadan sürdürüleceğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Edirneli hemşehrilerime iyi bayramlar diliyorum, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz, 7 gün 24 saat belediyemiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Bayram süresince mesaisine devam edecek olan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum."

Mezarlıklara servis hizmeti

Edirne Belediyesince Kurban Bayramı'nın birinci günü mezarlıklara servis hizmeti sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, servis hizmetinin bayramın ilk günü 07.30'da başlayacağı belirtildi.

Servis hizmetinin ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, "Bayram namazı sonrası saat 07: 30'da şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için Eski Cami karışındaki otobüs durağından Yenişehir, Buçuktepe, Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme mezarlıklarına otobüs servis hizmeti verecektir. Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle geri dönebilecektir." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filiz Gencan Akın Edirne Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

 İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Bakmadan Geçme

İspanya - Hırvatistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 Macaristan - İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Macaristan - İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 internetten neden izleyemiyorum, TRT 1 çöktü mü? #129300 Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Macaristan - İsviçre maçı ne oldu? #9917 TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var? Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? MasterChef Soykan kimdir? İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim? Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? İl il bayram namazı saatleri belli oldu! Kurban Bayramı tebrik mesajları 2024! Kurban Bayramı Mesajları kısa ve öz 2024: Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları! Bayram mesajları kısa anlamlı, en güzel bayram mesajları neler 2024? Dualı, ayetli, resimli Kurban Bayramı mesajları, sözleri! Kurban Bayramı mesajları 2024: En güzel resimli bayram mesajları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title