Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'e Darbe

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'e Darbe
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Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tartışma çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden belediye çalışanı T.U. tutuklandı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden belediye çalışanı T.U. tutuklandı.

İddiaya göre Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Öktem ve T.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma esnasında T.U, Öktem'i darbetti.

Öktem, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek T.U'dan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.U. emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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