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Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Petek Aksak cinayetinin takipçisi olacak

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Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürülen Petek Aksak cinayetine ilişkin açılacak davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kadın cinayetlerinde ceza indirimi yapılmaması için yasal düzenleme beklendiği belirtildi.

Cinayete ilişkin açılacak davanın komisyon tarafından takip edileceği aktarılan açıklamada, "Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MHP'den kınama

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Petek Aksak'ın katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Tokluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yeniimaret Mahallesi eski muhtarı ve MHP eski mahalle başkanı Eren Kaçarlar ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Bu meselenin ağırdan alınacak hiçbir yanı yok. Bir mazlumun katledilmesi aynı zamanda medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza, insanlık değerlerimize büyük bir saldırıdır."

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Kaynak: AA / Güncel

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