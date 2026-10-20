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Edirne Askerlik Şube Başkanı Kavuş, Müftülükte çalışmalarını anlattı

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Edirne Askerlik Şube Başkanı Kavuş, Müftülükte çalışmalarını anlattı
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Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulunarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve müftülük çalışanlarına başarı diledi. Edirne Müftüsü Burhan Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Kavuş ziyarette yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve müftülük çalışanlarına başarı diledi.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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