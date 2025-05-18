Edebiyat Buluşmaları Demre’de Yapıldı

Edebiyat Buluşmaları Demre’de Yapıldı
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Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 'Edebiyat Buluşmaları' programında şair ve yazarlar, şiirlerini okuyarak edebiyatseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Fahri Duran, sanata ve edebiyata verdikleri önemi vurguladı.

Demre Belediyesi tarafından "Edebiyat Buluşmaları" programı düzenlendi.

Demre Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, şair ve yazarlar Betül Dünder, Şükrü Erbaş, Ahmet Telli ve Zekiye Yüksel bir araya gelerek, şiir okudu.

İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı konuşmada, sanata, şiire ve edebiyata verdikleri önemi anlatarak, kültürün bir toplumun ruhunu beslediğini ifade etti.

Şiirin sadece kelimelerle değil, duyguyla vicdanla umutla yazıldığını belirten Duran, "Demre'de edebiyatı yaşatmaya ve bu tür etkinlikleri çoğaltmaya kararlıyız." dedi.

Programın sonunda fuaye alanında imza etkinliği yapıldı. Şairler, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla sohbet etti ve edebiyatseverlerle görüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
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