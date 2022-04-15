Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Mehmet Ardıçoğlu ve Yusuf Güzelyurt hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için avukatlara ek süre verip, Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.