5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Eda Apartmanı 28 kişiye mezar oldu Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eda Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaşırken, 8'i enkaz altından 15 kişi ise sağ kurtuldu. İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaşırken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor. ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ Eda Apartmanı'nın iki ayrı noktasındaki otoparkta bulunan araçlar da enkazdan çıkartılarak, arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın yan tarafına konuldu. Hurdaya dönen otomobillerin çekicilerle bölgeden kaldırılacağı bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Eda Apartmanı 28 kişiye mezar oldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.