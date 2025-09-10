Eczacılardan Sağlık Ölçümleri İçin Tepki

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sağlık sisteminde hastaların takibi adına eczanelerde boy, kilo ve bel çevresi gibi temel sağlık ölçümleri yaptırılarak, e-Nabız sistemine aktarılması sistemine geçileceğini belirterek, "Gelen hasta vatandaşın bel çevresini, kilosunu, boyunu ölçmekle ilgili bir zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bu bir angaryadır ve Anayasamıza göre angarya yasaktır. Hele bunu zorlamak veya karşılıksız yapılmasını istemek ne DSÖ ne de ILO kurallarına uygundur. Eğer böyle bir görevlendirme verilecekse eczanelerimizin ilaç hizmetini aksatmayacak şekilde ve bir bedel karşılığında olmalıdır" dedi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sisteminde hastaların takibini kolaylaştırmak adına, eczanelerde boy, kilo ve bel çevresi gibi temel sağlık ölçümleri yaptırılarak, doğrudan kişisel sağlık kaydı olan e-Nabız sistemine aktarılması sistemine geçileceğini bildirdi.

Buna tepki gösteren Saydan, eczanelere angarya işler yüklendiğini belirterek, "Hastaların bel, boy, kilo ölçümü biz eczacıların işi değil" ifadesini kullandı.

"Angarya işlerin eczacılar üzerine yıkılmaya çalışılması kabul edilemez"

Saydan, şunları kaydetti:

"Bizler kimsenin yapmak istemediği işleri yapan bir meslek değiliz. Bizler eczacıyız. 6197 sayılı kanununda mesleğimizin açıklaması gayet net olarak yapılmıştır. 6197 sayılı kanuna göre eczacılık hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir."

Saydan, "eczane eczacıları olarak AB ülkelerinin aksine Türkiye'de, 'eczacının meslek hakkı'nın zaten bulunmadığını" ifade etti. Saydan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buna rağmen 7 gün 24 saat hastalarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğimiz gibi ayrıca ülkede 'nöbet ücreti' almayan tek mesleğiz. Pandemide ve kendisine ihtiyaç olan her durumda özveri ile çalışmayı kendisine görev edinen eczacılar bu görevleri karşılığında herhangi bir ücret talep etmemişlerdir. Ancak bu durumun yetkililer tarafından bir alışkanlık haline getirilmesi ve tüm angarya işlerin eczacılar üzerine yıkılmaya çalışılması kabul edilemez. Gelen hasta vatandaşın bel çevresini, kilosunu, boyunu ölçmekle ilgili bir zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bu bir angaryadır ve Anayasamıza göre angarya yasaktır. Hele bunu zorlamak veya karşılıksız yapılmasını istemek ne DSÖ ne de ILO kurallarına uygundur. Eğer böyle bir görevlendirme verilecekse; eczanelerimizin ilaç hizmetini aksatmayacak şekilde ve bir bedel karşılığında olmalıdır."