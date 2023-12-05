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Ece Ronay, silahlı saldırıya uğradı

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili ifade verdiği ve saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

SOSYAL medya fonomeni Ece Ronay, Kadıköy'de bulunan iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirten Ronay'ın ifadesinde "Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine önceki gün düzenlenen silahlı saldırının ardından dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine de kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Pazar günü kapalı olan merkezde, dün sabah iş yerine gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine 3 merminin isabet ettiği belirlendi. Ece Ronay yaşanan saldırılarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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