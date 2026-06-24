Niğde'de Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları sürüyor
Niğde Valiliği himayelerinde, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasına amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. Son başvuru 20 Temmuz.
Niğde Valiliği himayelerinde düzenlenen "Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarışma Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenleniyor.
Yarışmaya tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.
Yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirilecek, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar ise kamuoyuyla buluşturulacak.
Son başvurusu 20 Temmuz olan yarışmaya, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarismalar/aktif-yarismalar adresinden başvuru yapılabilecek.