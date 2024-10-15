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Ebru Yaşar Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Ebru Yaşar Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Coşkulu Bir Konser Verdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Yaşar, memleketi Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu dile getirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde dün gece Ebru Yaşar sahne aldı.

Ebru Yaşar, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı'na kurulan sahnede dün akşam konser verdi. Yaşar, 'Cumartesi', 'Yoksun', 'Kalmam', 'Kehirbar', 'Havadan Sudan' gibi şarkılarının yanı sıra söylediği türkülerle de hayranlarını coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Diyarbakırlılar, halay çekerek eğlendi. Eşi Diyarbakırlı olan Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada, Hemşehrilerimle bir arada olmak, sizin karşınızda olmak anlatılmaz yaşanır. 'Gelin' geldi. Sizi çok seviyorum. Her yere gidiyorum ama insanın memleketi olunca bambaşka" dedi.

Haber- Kamera Seyfettin EKEN DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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