Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü Oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe'nin, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak göreve başladığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kültür-sanat dünyamız için önemli bir görevlendirmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar Avrupa'da kültür-sanat alanında yöneticilik yapmış, merhum sanatçımız Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak görevine başladı. Tecrübesiyle kurumlarımızın kültür-sanat vizyonuna değerli katkılar sunacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."