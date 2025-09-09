Haberler

Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe'nin AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak atandığını duyurdu. Ersoy, Ebru Akçatepe'nin tecrübesinin kültür-sanat alanına değerli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe'nin, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak göreve başladığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kültür-sanat dünyamız için önemli bir görevlendirmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar Avrupa'da kültür-sanat alanında yöneticilik yapmış, merhum sanatçımız Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak görevine başladı. Tecrübesiyle kurumlarımızın kültür-sanat vizyonuna değerli katkılar sunacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.