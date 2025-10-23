Haberler

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı Davasında Müteahhidin Cezası Onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında müteahhit Ahmet Kara'ya verilen 17 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında tutuklu yargılanan müteahhit Ahmet Kara'ya verilen 17 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, başka bir dosyadan da tutuklu bulunan sanık Ahmet Kara'yı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına hükmetmişti.

Sanık avukatı, kararın ardından istinaf başvurusunda bulundu.

İlk derece mahkemesinin hükmüne yönelik başvuruyu değerlendiren 16. Ceza Dairesi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosyayı incelediğini belirtti.

Daire, sanık Ahmet Kara hakkında verilen ikinci kez tutuklama kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

16. Ceza Dairesinin kararında, şunlar kaydedildi:

"İncelenen dosya kapsamına göre, CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine, sanık Ahmet Kara'ya yüklenen suçun niteliği, hükmolunan ceza miktarı, daha önce tutuklu kalınan süre ve infazda geçireceği süre ile dosya kapsamı itibarıyla bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususları göz önüne alınarak, ilk derece mahkemesince gerekçesi gösterilmek suretiyle hükümle birlikte verilen ikinci kez tutuklama kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, sanık ile müdafinin tahliyeye yönelik ileri sürdükleri sebepler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 104/3 maddesi gereğince tahliye taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda ayrıca dosyanın, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
