Eber Gölü'ne Su Akışını Engelleyen Yapı Kaldırıldı

Haber: BUSE ÖZBEY

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar'daki Türkiye'nin en büyük 12. gölü Eber Gölü'ne su taşıyan en önemli kaynaklardan biri olan Aksu Deresi (Akarçay Nehri) üzerindeki su akışını engelleyen yapı kaldırıldı. Yapının kaldırılmasıyla birlikte göle doğal su akışı yeniden sağlandı.

Yıllardır dere yatağındaki müdahaleler nedeniyle göle ulaşması gereken suyun kesintiye uğradığı belirtilirken, bölgedeki düzenlemeyle akışın tekrar başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, Eber Gölü'nün yalnızca bölgesel değil, ekolojik açıdan da kritik bir sulak alan olduğuna dikkati çekti.

Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eber Gölü'nün yaşaması için gölü besleyen tüm doğal su kaynaklarının kesintisiz şekilde göle ulaşması gerekiyor. Uzun süredir sahada yaptığımız gözlemler sonucunda Aksu Deresi üzerindeki bu yapının su akışını engellediğini tespit ettik. Valilik ve DSİ'ye yaptığımız resmi müracaatlar neticesinde gerekli çalışma yapıldı ve suyun yeniden doğal yatağında akması sağlandı."

Bizim mücadelemiz sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiriyor. Eber Gölü kurursa sadece bir gölü değil, binlerce canlı türünü, göçmen kuşların yaşam alanlarını, bölgenin iklim dengesini ve doğal mirasını kaybederiz. Bu nedenle Eber'e ulaşması gereken her damla suyun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gölü besleyen dere ve su yolları üzerindeki tüm engellerin kaldırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda hassasiyet gösteren Valimiz Naci Aktaş ve DSİ müdürlerimize teşekkür ederiz."

