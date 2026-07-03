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ÖSYM e-YDS Almanca/Fransızca Sınavı Cumartesi Yapılacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca) cumartesi yapılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca) cumartesi yapılacağını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav 17 salonda düzenlenecek.

Saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 16.45'te sona erecek sınavın sonuçları, sınavın yapıldığı gün açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. 760 aday Almanca, 519 aday ise Fransızca uygulamasına katılacak.

Açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sınavla ilgili değerlendirmelerine de yer verildi.

Ersoy, sınava ilişkin, "Cumartesi uygulanacak e-YDS'ye 760'ı Almanca ve 519'u Fransızca olmak üzere 1279 aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 8 aday bu haktan yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 160 kişi görev yapacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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