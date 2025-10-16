E-Science 2025 Konferansı OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Başladı

E-Science 2025 Konferansı, sanayiye yönelik bilimsel ve mühendislik çözümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi'nde bir araya getirdi.

OSTİMTECH E-Science 2025-Sanayiye Yönelik Bilimsel ve Mühendislik Çözümleri Konferansı, üniversitenin konferans salonunda başladı.

Mühendislikten nanoteknolojiye, fotonikten lazer teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede disiplinler arası bilimsel üretkenliği endüstriyel uygulamalarla birleştiren etkinlik, akademisyenleri, araştırmacıları ve sanayi temsilcilerini bir araya getiriyor. Konferans kapsamında, bilimsel araştırmaların sanayi uygulamalarıyla entegrasyonunu hedefleyen yenilikçi projeler tanıtılacak.

Etkinlikte, teknoloji ekosistemine katkı sağlayan araştırmaların yanı sıra, sanayinin ihtiyaçlarına çözüm sunan mühendislik yaklaşımları da paylaşılacak. Akademisyenler ve sanayi uzmanları sunumlar, panel ve uygulamalı oturumlarla bilgi paylaşımında bulunacak. Öğrenci projeleri ve yüz yüze görüşmelerle sanayiye yönelik çözümler değerlendirilecek.

OSTİMTECH E-Science, nanoteknoloji, lazer teknolojileri, yapay zeka, veri analitiği ve ileri mühendislik çözümleri alanında üniversite-sanayi işbirliğini artırmayı ve Türkiye'nin yenilikçi üretim ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar, iki gün boyunca sanayiye yön veren bilimsel çalışmaları yakından takip etme fırsatı bulacak.

"Vatana, millete ve insanlığa katkı sağlayacak bilime ve teknolojiye ihtiyacımız var"

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, konferansın açılışındaki konuşmasında, üniversite ve sanayinin yan yana çözüm üretmesinin çok kolay olmadığını ifade etti.

Meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde kurulması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Biz çok uzun senelerden beri yapmaya çalışıyoruz. Üniversite ve sanayinin birlikte çözüm üretme uygulamalarını Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun bir politika haline dönüştürülmesi, öneri haline dönüştürülmesi bizim için çok anlamlı bir şey." diye konuştu.

Aydın, üniversitelerin araştırma, geliştirme yaparak mevcut bilgiyi arttırdığını belirterek, bilgiyi, teknolojiyi bilinenin üstüne bir şey koyarak daima daha da ileri noktaya taşımak gerektiğini vurguladı.

Bilginin ve teknolojinin insanlığın faydasına kullanılması gerektiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bilgi, bir şehrin, bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde bir karşılığı varsa, bir işe yarıyorsa bir anlam ifade ediyor. Yoksa sizdeki bilgi, kütüphanelerdeki bilginin bize bir faydası yok. Kütüphane raflarındaki bilginin, doktora tezlerinin eğer bölgeye, şehre, ülkeye bir faydası varsa anlamlı, yoksa tezleri yazdık, kütüphaneye koyduk, kimseye faydası yok. Dolayısıyla bizim inancımızda 'Faydasız ilimden Allah'a sığınırım' diye bir kavram var. Dolayısıyla biz faydalı ilme, insanlığa yarar sağlayacak ilme, vatana, millete ve insanlığa katkı sağlayacak bilime ve teknolojiye hep ihtiyacımız var. Bunun için de üniversitedeki değerli hocalarımızın mesaisine ve onların katkılarına çok ihtiyacımız var."

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı da yeni nesil üniversitelerin sanayi ve endüstri ile iç içe geçmiş üniversiteler olması gerektiğini anlattı.

Amaçlarının üniversite ve sanayiyi bir araya getirmek olduğunu belirten Sığrı, "Mühendislik fakültesi de sanayi sektörümüz de göz bebeğimiz. Sanayi üretiyor, katma değer sağlıyor, istihdam sağlıyor, ihracat yapıyor, memlekete döviz kazandırıyor. Dolayısıyla bu iki göz bebeğinin bir arada olduğu ve çok önemli konuların tartışılacağı konferansın çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.