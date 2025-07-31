E-imza Skandalında 65 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanıkların yargılanmasına 12 Eylül'de başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 65 sanık hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından dava açılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın 12 Eylül'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.