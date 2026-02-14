Haberler

Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Yarbaşı beldesinde meydana geldi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet D. yönetimindeki 80 ABP 729 plakalı otomobil ile Mehmet Ali K.'nin kontrolündeki 31 AHP 025 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışarak yaralanan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

