Kocaeli merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, organizatörler tarafından sınır illerinden Türkiye'ye sokulan düzensiz göçmenlerin güvenli evlerde bekletildikten sonra Ankara, Bolu ve Düzce'ye getirildikleri, buradan başka araçlarla Kocaeli'ye sevk edildikleri tespit edildi.

Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucunda Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen 10 farklı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 39 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Bu arada, aramalarda ele geçirilen sahte pasaport, kimlik belgeleri ve suçta kullanılan 1'i tır olmak üzere 10 araca el konuldu.