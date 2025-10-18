Haberler

Düzceli Esnaf, Çay Ocağının Gelirini Gazze İçin Bağışladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çay ocağı işleten Saim Gök, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla bir günlük gelirini bağışladı. Yardım kampanyası destek buldu ve toplanan miktar İHH'ya teslim edildi.

Düzce'de çay ocağı işleten esnaf, bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı.

Gölyaka ilçesinde yaşayan Saim Gök, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Çay ocağının önüne yardım kutusu koyan Gök'e, esnaf arkadaşları ve ilçe halkı da bağışta bulunarak destek verdi.

Gök, çay ocağının bir günlük geliri ile toplanan bağışları, Gazze'ye gönderilmek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gölyaka Şubesine teslim etti.

Saim Gök, Türk milletinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını belirterek, "Gazze için yardım kampanyası başlattık. Gölyakalı esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, bir miktar para topladık. Yardımlarımızı Allah'ın izniyle Gazze'ye ulaştıracağız. Biz Türk milletiyiz, her zaman, her yerde yardımı seven insanlarız. Birlik olduğumuz müddetçe Türkiye'nin ve Müslümanların boynunu kimse bükemeyecektir. Biz bir değil, bin İsrail'in üstesinden gelecek vatandaşlarız. Allah vatanımızı, birliğimizi bozmasın." dedi.

İHH Gölyaka Şube Sorumlusu Fatih Okşit ise duyarlı esnafa teşekkür ederek, "2 yıldır sınır kapıları kapalı olup herhangi bir yardım ulaştıramıyorduk. Şimdi elimizde fırsat var. Tüm insanlık adına hep beraber elimizdeki imkanlarla yardım seferberliği başlatalım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.