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Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen patpatın 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen patpatın 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Çukurören köyü sapağında meydana gelen kazada yola savrulan sürücünün cansız bedeni Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde tarım aracı olarak kullanılan patpatın devrilmesi sonucu Muhammet Fidan (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca-Yedigöller grup yolu Çukurören köyü sapağında meydana geldi. Muhammet Fidan'ın kullandığı patpat, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Muhammet Fidan yola savrularak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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