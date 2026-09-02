Haberler

Yaylalarda yangın tedbirleri sakin yaz getirdi

Yaylalarda yangın tedbirleri sakin yaz getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce yaylaları, orman yangını riskine karşı giriş kısıtlamaları nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadı; doğaseverler özel izinle girebilirken, yayla sakini İrfan Kurnaz doğaya çöp ve cam atan ziyaretçilerin hayvanlara zarar verdiğini belirtti.

Düzce'de bulunan yaylalar, orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında girişlerin kısıtlanması dolayısıyla ziyaretçi sayısının azaldığı sakin bir yaz mevsimi geçirdi.

Gölyaka ilçesinde yer alan 1830 metre rakımlı Kardüz ve 1400 metre rakımlı Pürenli yaylaları ile merkeze bağlı 1500 metre rakımlı Hera, 1450 metre rakımlı Sinekli Yaylası ve 1200 metre rakımlı Odayeri, her yıl yaz aylarında yayla sakinlerinin dışında kent merkezi ve çevre illerden gelen kamp, karavan ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaylalara girişlerin kısıtlanması nedeniyle özellikle İstanbul ve Ankara ile çevre illerden gelenler özel izinle bölgeye giriş yapabiliyor.

Geçen senelere göre ziyaretçi trafiğinin büyük ölçüde azalması dolayısıyla en sakin yaz mevsimlerinden birini yaşayan yaylalar, geniş ormanlık alanları, gün doğumu ve gün batımı eşliğindeki manzaraları, sis bulutlarının arasından görünen silüetleriyle doğaseverlere görsel şölen sunmaya devam ediyor.

Sinekli Yaylası'nda yaşayan 61 yaşındaki İrfan Kurnaz, AA muhabirine, ormanların korunması bakımından bölgeye girişlerin kısıtlanmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Kurnaz, doğup büyüdüğü yaylayı ve doğayı çok sevdiğini dile getirerek, ormanlara giriş yasaklarıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının azaldığını kaydetti.

Günübirlik gelen ziyaretçilerden bazılarının geride atıklarını bıraktığını ve silah atışı yapanların da doğaya zarar verdiğini anlatan Kurnaz, "Bıraktıkları cam kırıkları ve çöpler sadece doğaya değil hayvanlara da zarar veriyor. Cam kırıkları hayvanların ayaklarına batıyor, sakatlanıyorlar. Bıraktıkları çöplerin poşetlerini yiyen hayvanların bağırsakları tıkanıyor. Benim hayvanlarım öldü bu yüzden. 'Nasıl bulduysan öyle bırak.' diyoruz ama dinlemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Açılış coşkusu felaketle bitti: 50 kişi aynı anda adım atınca...
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde

Dünyanın en büyükleri arasında 5 Türk devi! Liste gururumuzu kabarttı
Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Prens Harry’nin çocukları için alarm verildi! Velilere uyarı mesajı
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler