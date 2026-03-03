Gölyaka'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki dağ köyleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki dağ köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.
Gölyaka ilçesine bağlı yaklaşık 800 rakımlı Yunusefendi, Güzeldere ve Çamlıbel köyleri karla kaplandı.
Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgedeki kış manzarası görüntülendi.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu