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Düzce - Motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdi

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDADüzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert S., çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Düzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert S., çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber: Musa KESKİN/ DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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