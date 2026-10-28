Düzce - Motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdi

Düzce - Motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDADüzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert S., çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Düzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert S., çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Haber: Musa KESKİN/ DÜZCE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı