Düzce merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
DÜZCE merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik Düzce merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta, K.A., İ.P., N.S., N.K., H.B., C.A., N.U., S.R.A.A. ve I.J.D.L.'nin adreslerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
