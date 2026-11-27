Düzce Kaynaşlı'daki 1280 rakımlı Topuk Yaylası kar yağışı sonrası beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçeye 38 kilometre mesafedeki yaylada ziyaretçiler beyaz örtüyle yeşilin birleştiği manzarada yürüyüş yaptı; bölge dronla görüntülendi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada ve bünyesindeki göletin çevresinde kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.
Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.
Beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz manzara sunan Topuk Yaylası dronla görüntülendi.