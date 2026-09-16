Düzce - Hatalı sollama yapan silobasa çarpmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
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DÜZCE’de hatalı sollama yaparak şerit ihlali yapan silobas, karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.
DÜZCE'de hatalı sollama yaparak şerit ihlali yapan silobas, karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Düzce-Yığılca karayolu İğneler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden silobas, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen otomobilin şeridine girdi. Yığılca istikametine giden otomobil, karşıdan gelen silobasa çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı