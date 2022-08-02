Düzce haberleri! "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseriyle başladı Düzce haber... Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseri ile başladı. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseri ile başladı. Gün içerisinde yapılan etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda Fatma Turgut konser verdi. Meydanda toplanan kalabalık Turgut'un söylediği şarkılarla eğlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahnede Turgut'a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti. Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 1-8 Ağustosta, Retrobüs, Tefo ve Seko, Ayaz Erdoğan, İmera, Akustik Makam, Şevval Ekiz, Kolpa, Pınar Süer, Ayşe Taş, Dj Uğur ve Derya Uluğ sahne alacak. Güncel AA / Ömer Ürer Düzce Belediyesi Fatma Turgut Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce haberleri! 'Dünya Düzce Günleri' Fatma Turgut konseriyle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.