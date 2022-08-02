Düzce haberleri! "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseriyle başladı - Haberler

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Düzce haberleri! "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseriyle başladı

Düzce haberleri! 'Dünya Düzce Günleri' Fatma Turgut konseriyle başladı

Düzce haber... Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseri ile başladı.

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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseri ile başladı.

Gün içerisinde yapılan etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda Fatma Turgut konser verdi.

Meydanda toplanan kalabalık Turgut'un söylediği şarkılarla eğlendi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahnede Turgut'a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.

Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 1-8 Ağustosta, Retrobüs, Tefo ve Seko, Ayaz Erdoğan, İmera, Akustik Makam, Şevval Ekiz, Kolpa, Pınar Süer, Ayşe Taş, Dj Uğur ve Derya Uluğ sahne alacak.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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