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Düzce Gölyaka'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı

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Düzce Gölyaka'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı
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Düzce Gölyaka'da, MEB'in 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklara destek için uçurtma etkinliği düzenlendi. Öğrenciler Kültür Park'ta uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı, hakların yazılı olduğu puzzle Filistin bayrağıyla tamamlandı.

Düzce'de, yaklaşık 3 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki çocuklara destek amacıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında, Düzce Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'deki çocuklarla dayanışma amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Biz size burada uçurtma uçurma imkanı sağlayabiliyoruz. Kimi ülkelerde bunlar sağlanamıyor. Sizlerden, bizden daha çok çalışıp tüm dünyadaki çocukların özgürce uçurtma uçurabileceği bir gelecek sağlamanızı istiyoruz." dedi.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirerek, "Bugün ne yazık ki Filistin'de binlerce çocuk, savaşın ve çatışmanın gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Eğitimden, oyundan ve güvenli bir çocukluk hakkından mahrum kalan bu masum yavrularımızın yaşadığı insani dram hepimizin ortak vicdanını derinden sarsmaktadır." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ ise uçurtmaların gökyüzünde özgürce süzüldüğü, çocukların savaşlardan, acılardan ve korkulardan uzak, güven içinde büyüdüğü bir dünyanın ortak temennileri olduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarafından düzenlenen "Bir parça da sen koy" adlı etkinlikte, çocukların evrensel haklarının yazılı olduğu karton parçalarla oluşturulan puzzle, ortasına yerleştirilen Filistin bayrağıyla tamamlandı.

Program, öğrencilerin hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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