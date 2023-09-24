Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde Ayın Personelleri Ödüllendirildi

Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz ayda başarılı çalışmalar yapan ayın personelleri ödüllendirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde yeni başlatılan ayın başarılı personellerinin ilk personelleri belli oldu. Buna göre geçtiğimiz ay içerisinde 7 çalıntı motosiklet bulan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Memduh Erçel ve Trafik Polisi Bülent Duyul, Eskişehir'de Azerbaycan Bayrağını öperek saygı gösteren polis Memuru Ramazan Şahin, sokaklarda başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Asayiş Şube personellerinden Abubekir Karahan ve Yasemin Ünal Bozdağ ile gece saatlerinde sokaklarda dolaşarak uyuşturucu ile mücadele sürecinde birçok uyuşturucu madde ele geçiren gece bekçileri Mustafa Bişgin ile Bilal Yılmaz ayın personeli seçildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet müdür yardımcıları ayın başarılı personellerini başarı belgesi ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi. - DÜZCE