Haberler

Düzce Depremi'nin 26. Yılında Acılar Yeniden Yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde çocuklarını kaybeden aileler, mezarlıklara giderek dualar etti. Depremin acısı 26 yıl sonra da tazeliğini koruyor.

DÜZCE'de, 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde çocuklarını kaybeden aileler, felaketin 26'ncı yıl dönümüne sayılı günler kala Kaynaşlı ilçesindeki mezarlıklara ziyarette bulunup, gözyaşlarıyla dualar etti.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 948 kişi yaralandı. Depremde binaların yüzde 60'ı kullanılamaz hale geldi. Deprem felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala enkaz altında yakınlarını kaybedenler Kaynaşlı ilçesindeki mezarlığa gidip dualar etti. Aradan geçen 26 yıla rağmen acıları dinmeyen aileler, çocuklarının mezarı başında gözyaşı döktü.

Ekmek almaya giderken üzerine yıkılan evin enkazında kalan ve cansız bedenine günler sonra ulaşılan Şahin Canazlar'ın (13) annesi Kezban ve babası Mehmet Canazlar, çocuklarının mezarını ziyaret etti. Deprem günü eşinin evde olmadığını belirten Kezban Canazlar, "Kız kardeşim vardı. Oğlanı babasına ekmek almaya göndermiştim gitti felaket koptu. Ev sallanmaya başladı. Kız kardeşim ve 3 çocuğu ile biz evden sağ çıktık. Aşağıya indim. Ne eşim var ne 2 çocuğum var evde. Çırpındım, o ara eşim geldi. 'Çocukların ikisi de evde yok' dedim. Gitti, kızı buldu geldi. Oğlan yok. 45 gün boyunca aradık o ana kadar enkazda mı hastanede mi, nerede olduğunu bilemiyorduk. 45 gün sonra bulundu, önce bisikleti sonra oğlumu enkazdan çıkardılar. En azından bir mezarı var şimdi mezarına gelip dua ediyoruz. Kendimizi böyle avutuyoruz işte" diye konuştu.

Mehmet Canazlar ise "Allah bize oğlumuzu enkazdan çıkarmamızı nasip etti, en azından yeri belli, toprağı belli, yattığı yer belli. Öbür türlü olsaydı biz ne yapardık şimdi" dedi.

YENİ AÇTIKLARI KASAP DÜKKANINDA OĞLU ENKAZDA KALDI

Depremde 2 çocuğuyla, yeni açtığı kasap dükkanında enkaz altında kalan ve 16 yaşındaki oğlu Resul Şen ile sol ayağını kaybeden Burhan Şen de oğlunun mezarını ziyaret etti. Deprem anında dükkanında kıyma almaya gelen 2 müşterinin olduğunu anlatan Burhan Şen, "Çay söyledim geldi, ikişer yudum içtik, tam o sırada bir gürültüyle deprem oldu. 5 katlı bina üstümüze çöktü ben kısa zaman sonra kendime geldim. Tıkırtılar duydum, yerimi tespit ettim binanın içinden dışına çıkmışım yüzüstü yatıyorum. 11 yaşında 2 çocuk vardı biri benim oğlum diğeri de onun arkadaşı. Onların sesini duydum, 'Ne yapıyorsunuz' diye sordum, 'Kola içiyoruz' dediler. Deprem sırasında onların yanında bulunan ölen oğlum binadan 14 metre ileride çıkıyor, biz dışarıdan çıkıyoruz. Kimin nereden çıktığı belli değil, depremin şiddetiyle beraber. Daha sonra bir kaşıntı geldi bana, bacağım kopmuş, iğne batar gibi bir şey hissettim elimi zorla o enkazdan çevirdim bacağımın oraya uzattım, o kaşınan yere gidiyorum orası yok bıçak ucu gibi bir şey batıyor elime, kemik parçalanmış, yerde de kan olduğunu gördüm o zaman anladım, o ara kendimden geçmişim" ifadelerini kullandı.

Enkazdan çıkarılış durumunu da anlatan Şen, şunları söyledi:

"İki saat sonra tekrar kendime geldim, yukarıdan bir ses duydum. Diyorlar ki, "Bunu alamayız bunun üstü çok dolu" benden önce benim ustayı almışlar. Ben de ses gelen noktaya 'Benim altımda beton yok, karo taşı var, karo taşlarını ben kumun üzerine koydum, etrafında beton var onu kırın kumu çekin beni alın' dedim. Aynı uygulamayı yaptılar ve beni oradan çıkardılar."

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.