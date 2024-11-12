Üye Girişi
Haberler

Düzce Depremi'nin 25. Yıldönümü Anma Töreni Düzenlendi

Düzce Depremi'nin 25. Yıldönümü Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 25. yıldönümü dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen anma programında 45 saniyelik saygı duruşu yapıldı. Düzce Valisi ve Belediye Başkanı, dirençli şehirler oluşturma vurgusu yaptı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşu gerçekleştirildi.

Düzce Depremi'nin 25. yıldönümü dolayısıyla Düzce Valiliği koordinesinde ve Düzce Belediyesi ile Türk Kızılay işbirliğiyle Anıtpark Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Program kapsamında, AFAD, UMKE, Düzce İtfaiyesi, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine ait araçlar Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Saat 18.57'ye geldiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde, deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua okundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, yaşanan acılardan dersler çıkarmak, daha önce eksik yaptıklarını doğru yapmak zorunda olduklarını söyledi.

12 Kasım depreminin Düzce'ye çok şey öğrettiğini belirten Aslan, "Düzceli bundan dersler çıkarmış. Düzceli yere kapaklanmış ama yıkılmayı, yenilmeyi kabullenmemiş, hayata tutunmuş, şehrine sahip çıkmış. Devletimizin liderliğinde ve tüm desteğiyle hayata sıkı sıkıya sarılmış ve şehrini yeniden inşa etmiş. Afetlerin bizi bir daha sarsmaması için dirençli şehirler ve güçlü meskenler imar etmek zorundayız." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise depreme karşı dirençli şehirler oluşturmak için toplumun bütün kesimlerinin bu ideali paylaşması gerektiğini vurgulayarak, "Düzce'de konut stokumuzu yüzde 75-80 oranında yeniledik. Kalan kısımları da kentsel dönüşümlerle yenilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda arama kurtarma ekiplerinin stantları ve 25 yıl önce yaşanan depremi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum

Netanyahu'dan İran halkına: Bu savaşı ben de istemiyorum

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar
ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi

Donald Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

13 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 13 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, neden iptal oldu, biletle ne olacak? Marco Rubio kimdir? ABD'nin yeni dışişleri bakanı kim olacak? Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.