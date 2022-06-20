Düzce'den işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihracatı sürüyor - Haberler

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Düzce'den işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihracatı sürüyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'den işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihracatı sürüyor

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 9 bin 244 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 9 bin 244 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayına ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mayıs döneminde ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatının gerçekleştiği anımsatıldı.

Ocakta 2 bin 415, şubatta 2 bin 647, martta 2 bin 235 ton, nisanda 1279 ton ve 668 ton olmak üzere yılın ilk beş ayında 9 bin 244 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, bahçelerde gelecek sezon ürünlerinin çotanakta olduğu kaydedildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Togo Cumhuriyeti Avrupa Birliği Düzce Güncel Haberler

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