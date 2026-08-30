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Düzce'de 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Düzce'de 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otogar köprüsü ile Kervan Kavşağı arasında kalan trafik ışıklarının bulunduğu mevkide 5 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.Y. (50) ve U.A. (33), ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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