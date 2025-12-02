Haberler

Düzce'de üzerinde kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Düzce'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 53 yaşındaki M.K.'nin üzerinde 153 gram kokain bulundu. Uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü kentte durdurdu.

Yolculardan M.K'nin (53) üzerinde yapılan aramada, 153 gram kokain ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
