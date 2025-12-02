Düzce'de üzerinde kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı

Düzce'de durdurulan otobüste üzerinde 153 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü kentte durdurdu.

Yolculardan M.K'nin (53) üzerinde yapılan aramada, 153 gram kokain ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.