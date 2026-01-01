Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada, 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.G. (42), B.B. (31) ve F.G. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.