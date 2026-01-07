Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan testlerde 10 şüphelinin uyuşturucu kullanımı tespit edildi, 4'ü tutuklandı.

Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 20 zanlı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan hızlı tarama testi sonucu 10 şüphelinin uyuşturucu raporu pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan zanlılardan adliyeye sevk edilen 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün il genelinde 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan haklarında en az 3 kez işlem yapılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
