Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli S.A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağa Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Ürer