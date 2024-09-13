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Düzce'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' broşürleri dağıtıldı

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Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında bilgilendirici broşürler hazırlandı. Broşürler, okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere dağıtılıyor.

Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtılması amacıyla broşür hazırlandı.

Yeni eğitim modeline ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler, okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere dağıtılıyor.

Aynı broşürler, şehrin kalabalık noktalarında da vatandaşlara ulaştırılıyor.

-Yaralı güvercin tedavi altına alındı

Akçakoca ilçesinde Çınaraltı Plajı'nda bir martının saldırısına uğrayan güvercin yaralandı.

Plajda görevli cankurtaran tarafından fark edilen güvercin, daha sonra Akçakoca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Yaralı kuş, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Enes Güneş - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Yüzyılı Hayvan Hakları Eğitim Güncel

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