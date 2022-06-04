Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre D-100 kara yolu üzerindeki Kaynaşlı Çele Mahallesi mevkisinde, Ankara istikametine giden 81 AP 109 plakalı motosikletin sürücüsü Hayrettin Bektaş (63), aynı yönde giden bir tırın arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan tır, durmayıp yoluna devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Hayrettin Bektaş'ın öldüğünü belirledi.

Bektaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Zanlı, Kocaeli'deki tır parkında yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, kazaya karışan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yol güzergahındaki KGYS kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kazaya Kocaeli yönüne dönen 41 ED 004 plakalı tırın karıştığını, sürücüsünün de F.B. olduğunu tespit etti.

Tır, Kocaeli'de bir tır parkında bulundu. Yapılan incelemede araçta kan izlerine de rastlandı.

Ekipler, sürücü F.B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işlemi için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Hayrettin Bektaş Kaynaşlı Kocaeli Düzce Güncel Haberler

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