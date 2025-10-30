Haberler

Düzce'de Temizlik İşçisine Bayrak Duyarlılığı Ödülü

Düzce'de, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken temizlik işçisi Rukiye Tuna, bayrak ve bir maaş ikramiyesi ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tuna'ya teşekkür ederek, 'Bayrak bizim her şeyimiz' dedi.

Düzce'de, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılıkla gönüllere dokunan temizlik işçisi, bayrak ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü, bayrak hassasiyetiyle duygulandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, ???????evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'yı, 23 Nisan Parkı'nda görevi başında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özlü, sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Tuna'ya gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek, "Bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok büyük bir hassasiyet göstermişsin, seni tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Özlü tarafından hediye edilen bayrağı sosyal deney için hazırlanan videoda olduğu gibi yine eldivenlerini çıkararak alan Tuna, duygusal anlar yaşadı.

Tuna, bayrağı öpüp koklayarak, "Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun." dedi.

Rukiye Tuna, Özlü'nün kendisine bir maaş ikramiye verileceği yönündeki müjdesine ise "Bana bayrak yeter" sözüyle yanıt verdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
