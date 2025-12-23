Haberler

Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de, Y.A. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği taksi, park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Kazada sürücü yara almazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de Y.A.'nın kontrolünü yitirdiği taksi park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Y.A.'nın kontrolünü yitirdiği 81 T 1009 plakalı taksi, yol kenarında park halinde bulunan 34 YZC 85 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, yol ortasına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Y.A.'nın kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Araçlarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
title